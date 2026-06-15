◇交流戦 ロッテ6―4DeNA（2026年6月14日 ZOZOマリン）

背番号10の一振りがロッテナインに勇気と勢いを与えた。DeNAに1点勝ち越された直後の5回、先頭の上田の右越え3号ソロで同点に追いついた。この回なおも山口の中前2点適時打で試合をひっくり返し、7回には佐藤、ソトにも一発が出て突き放した。

「（上田）希由翔のホームランが結果的には大きかった」とサブロー監督は絶賛した。試合前練習で直接指導し、タイミングの遅れを指摘。直球狙いを指示していた。「真っすぐ来てくれとしか思ってなかった」という上田は「スイングかけなきゃ、（変化球を）見逃していても真っすぐは来ない」とカウント1―1から尾形のスプリットを空振り。次の152キロ直球を豪快に右翼ポール際に運んだ。5月12日の日本ハム戦以来の一発。「スタメンで使っていただいているので何とか結果をと。同点ホームランでチームに貢献できて良かった」と喜んだ。

交流戦は10勝6敗2分けの4位で終え、再び勝率5割に復帰。指揮官は「これからどれくらい貯金ができるか。全員でまた頑張っていきます」とリーグ戦での逆襲を誓った。（大内 辰祐）