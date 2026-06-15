宝塚記念が終わり、阪神開催も夏モードに突入。サマーマイルシリーズ初戦「第2回しらさぎS」が21日に行われる。24年までリステッド競走として施行されていた「米子S」が昨年から重賞に昇格。昨年の勝ち馬キープカルムはシリーズ王者に輝いた。今年も目が離せない一戦になる。

主役は勢いに乗るベラジオボンド。年明けの新春Sから休養を挟み、リステッドの六甲Sを連勝。大幅な相手強化となったマイラーズCでも歴戦の重賞ウイナー相手に0秒1差の3着に健闘した。軌道に乗った今なら、すぐにタイトルに手が届く。

連覇を狙うキープカルムが虎視たんたん。待望の初タイトルを手にした昨年は2着に負かした相手がG1馬のチェルヴィニアだから胸を張れる。以降、勝利から遠ざかるが、ここ照準は明らか。京王杯SC（6着）を叩き、本領発揮の2戦目になる。

3歳馬エコロアルバも有力候補。デビューから無傷の2連勝でサウジアラビアRCを勝った好素材。続く朝日杯FSで4着。6月のNHKマイルC（9着）では2番人気の支持を集めた。古馬との対戦は初めてになるが、ポテンシャルは引けを取らない。他には7歳でも若々しい走りを続けるショウナンアデイブ、スポニチ賞京都金杯の覇者ブエナオンダ、底力あるエルトンバローズなどが顔をそろえる。