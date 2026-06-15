千葉県警は14日、知人の成人女性に対し性的暴行を加えたとして不同意性交の疑いで、タレントで会社役員のボビー・オロゴンこと近田ボビー容疑者（60）を逮捕した。容疑者は「事実は全く違います」と否認している。

逮捕容疑は4月21日午後4〜6時ごろ、千葉県内の住宅で女性に性的暴行を加えた疑い。翌22日午後、女性が県内の警察署に通報した。県警などによると、女性が容疑者に呼び出されて民家に入ったところ体を触られるなど被害に遭ったという。2人に交際関係はなく、これまでにトラブルなどの相談も確認されていない。防犯カメラなどの捜査から容疑者の足取りが特定され、14日未明に容疑者が海外から羽田空港に帰国したところを県警が逮捕した。

ボビー容疑者はナイジェリア出身で日本国籍を取得。「ボビーと思います（申します）」「もす！（押忍！）」などの微妙に間違えた日本語を口走ることで、テレビのバラエティーで人気となった。2004年には格闘技イベント「K―1」にも参戦した。株や商品先物の投資家としての顔もあり、幅広いジャンルで活躍。最近もフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」の腕相撲トーナメント（4月26日放送）に出演するなど根強い人気だった。

一方でトラブルメーカーの一面も。06年には事務所社長を暴行したとして書類送検された。この事件は不起訴（起訴猶予）となったが、20年には前妻への暴行容疑で逮捕、起訴され、罰金刑を受けた。その際、前妻が報道陣に「長年DVで苦しめられていた」と発言していた。また、ボビー容疑者が携わった昨年の音楽イベントを巡り、関係者への800万円以上の未払い問題が浮上。その内情がYouTubeで公開され、話題を呼んだ。