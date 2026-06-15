「カーリング・日本選手権」（１４日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

決勝が行われ、女子はＳＣ軽井沢クが北海道銀行に７−６で逆転勝ちし、２０２４年大会以来２年ぶりに優勝した。３０年フランス・アルプス五輪の代表を決める代表候補決定戦（２９年予定）の出場権も獲得。男子もＳＣ軽井沢クがロコ・ソラーレを６−５で下し、２年連続１２度目の優勝を果たした。アベックＶは大会初。

ＳＣ軽井沢クが劇的勝利をつかんだ。最終エンドで正確なショットを積み重ねてプレッシャーをかけると、相手が最終投をミス。最後はスキップ上野美がドローショットを決めて３点のビッグエンドを作り、“サヨナラ勝ち”で２年ぶりの優勝を果たした。「諦めずにショットを決め続けることができてよかった」と胸を張った。

昨年９月のミラノ・コルティナ五輪日本代表候補決定戦は、決勝でフォルティウスに敗戦。ＳＣ軽井沢クは「五輪に立ちたいという気持ちが強くなった」と悔しさをバネに成長し、今大会は１次リーグでロコ・ソラーレを、２次リーグでフォルティウスを連倒した。

３０年五輪の挑戦権も獲得。実力チームを破った新世代スキップは「リベンジするのは代表決定戦しかない」と気を吐いた。