「陸上・日本選手権」（１４日、パロマ瑞穂スタジアム）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて行われ、男子４００メートル障害決勝は、後藤大樹（１７）＝京都・洛南高２年＝が４８秒０９のＵ２０日本新記録を樹立して初優勝し、日本陸連が定める選考基準を満たしてアジア大会の代表入りを決めた。女子１５００メートル決勝は日本記録保持者の田中希実（豊田自動織機）が４分１１秒８０で７連覇し、代表入り。男子１１０メートル障害決勝は泉谷駿介（住友電工）が１３秒１７で２年連続５度目の優勝を果たし、代表に決まった。

スーパー高校生が一気に名をはせた。後藤がＵ−２０日本新記録で初優勝し、今大会より低いハードルを用いて競われるＵ１８の世界最高よりも速く走った。「高校生らしくフレッシュなレースができたらと思っていた。自然と笑みがあふれるワクワクした気持ちで走ることができた」と無邪気に笑った。

最終コーナーで先頭に並ぶと、自信があったというラスト１００メートルで前に出た。勢いを落とさずゴールへ。何度も手をたたき「スプリントで負ける気はしないという気持ちでいった」と喜びを爆発させた。

“うなぎパワー”で頂点に立った。１３日の予選で４８秒３１をマークし、Ｕ−２０日本新記録を樹立。決勝で再び塗り替えられたのは、予選後に柴田博之監督に『うなぎ特上』をごちそうしてもらったから。「『出世払い』と言われたので、今日結果を出さないといけないと思った」と、すぐに結果で返した。

目指していたアジア大会代表にも決定。「憧れの選手や遠い存在だった選手と戦うことになる。コミュニケーションを取って、いい刺激をもらえたら」。無限大の可能性を秘めた１７歳が世界へ羽ばたく。

◇後藤大樹（ごとう・たいじゅ）２００９年５月５日、千葉県出身。小学３年生で陸上を始め、洛南高では柴田博之監督の勧めで１１０メートル障害から４００メートル障害に主戦場を移し、１年時に全国高校総体で優勝。大会後は焼き肉を食べるのがお決まり。友人と休みの日に出かけたり、カラオケをしたりするのが息抜き。１８０センチ、６９キロ。