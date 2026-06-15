◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）

井上はローテーションを任すことのできる１軍の投手であることは間違いない。しかし、一流の投手かと聞かれると残念ながらノーと言わざるを得ないな。

２回、石井、桑原と１５０キロを超える糸を引くような素晴らしい真っすぐで連続の見逃し三振に取った。いい球を投げるよ。でも、逆球も多いし、まだ本当のコントロールがない。５回に石井に一発を浴びて１失点。１点だけじゃないかと言われるかもしれないが、それもノーだね。大事なゲームで相手の投手もいい中で、１点を取られちゃいけないんだよ。

打線はこの３連戦、得点は０、２、０と奮わなかったが、西武投手陣の良さもあった。だからこそ、いただけないのは８回の浦田のけん制死。足が速いのは知っているさ。それでも１点を追うあの場面で、アウトになるほどのリードが必要か？ ベンチも含めて足におぼれたということになってしまう。

まあ、それでも交流戦はセの他チームが負け越した中で４つの貯金を持って終了した。始まる前はいろんな意味で心配したが、よくやったと思う。全体的にチーム力がついてきたし、落ち着いてやれば、ペナント再開後も楽しみだよ。（スポーツ報知評論家・堀内 恒夫）