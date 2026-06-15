◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）

ＮＨＫで解説を務める元日本代表ＭＦ本田圭佑が、開始早々から本田節をさく裂させた。 試合前からピッチが遠いことを懸念していた本田。試合開始の直前に話を振られると「遠いんですよ、マジで、ピッチが。前のめりになって、スクリーンと実際のピッチを行き来しないと。ぜんっぜん見えない！」と、巨大スタジアムならではの不満を口にした。

試合が始まり、オランダに攻め込まれるシーンが増えると「ナイス、いいよ、我慢、我慢」と守備で耐えることを求めた。

オランダの左サイド、１９３センチのハクポに突破を仕掛けられると「なんすか？こいつ。１１番」「めっちゃウザいんすよ。ここで守備の負担かかってますねぇ」と嘆いた。実況アナウンサーにガクポの身長を聞き１９３センチと分かると「え！ヤバ！１９３（いち、きゅー、さん）のウィンガー！？なんなん、この１１番。ほんまマジ、ウザいわぁ」と本音がダダ漏れ。名前を覚えたのか「今日は１にガクポ、２にガクポ、３はガクポ」と要注意人物に挙げた。「４は？」と問われると「デヨング、それかマレン」と答えた。

ただオランダの右サイドバックには付け入る隙があると指摘。前半１４分に日本がＣＫでチャンスを作ると「ファンダイクも落ちてるなぁって思いますね」と感想を漏らした。

日本代表に対しては「さん」付けを貫き、好セーブをみせたＧＫ鈴木彩艶には「ナイス、ザイオンさん！」とたたえた。しかし、なぜか久保建英だけは「タケ」と下の名前で呼び捨てだった。