◇第75回全日本大学野球選手権記念大会 決勝 関大2-1慶大(14日、神宮球場)

全日本大学野球選手権の決勝が14日に行われ、関西大が慶應義塾大との接戦を制し、54大会ぶり3回目の優勝を果たしました。

全国のリーグ戦を勝ち抜いた代表校が集結し、日本一を決める今大会。関大は前日行われた準決勝で5回1失点の好投を披露した米沢友翔投手が連投となりました。

関大は両チーム無得点で迎えた4回、ヒットと四球で1アウト1塁2塁のチャンスを作ると、森内大奈選手がタイムリーヒットを放ち先制に成功。さらに5回には山本峻輔選手がソロホームランを放ち、貴重な追加点を奪いました。

先発の米沢投手は慶大打線を5回2安打無失点に抑える好投を披露。そのまま迎えた8回に、慶大が1点を返しますが、関大はそのまま逃げ切り勝利。1972年に慶大を1−0で破って優勝を飾って以来、そのときと同カードを制して、3度目の頂点に立ちました。

▽関西大勝ち上がり1回戦 1-0北海学園大2回戦 5-3北九州市立大準々決勝 6-1金沢学院大準決勝 4-3國學院大決勝 2-1慶應義塾大