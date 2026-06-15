▼4着コスモキュランダ（横山武）競馬の前に逃げたいと先生（加藤士師）に言っていました。この雨もいい方に向くかなと思っていました。穴として買ってくれた方には馬券外になって申し訳ないですけど、よく頑張ってくれました。

▼5着タガノデュード（高杉）前回乗った時より力をつけています。強いメンバー相手によく頑張ってくれました。

▼6着ファミリータイム（幸）脚元が悪くなりましたがしっかり走ってくれました。上位に離されましたが、このメンバーでもやれることが分かった。

▼8着ジューンテイク（松山）いいところで折り合いがついて上手に走ってくれました。豪雨が合うか分からないですが、その中でもよく頑張ってくれました。

▼10着マイネルエンペラー（川田）直前の雨によりこういう競馬を選択して、最後まで頑張ってくれました。

▼11着シンエンペラー（坂井）行きっぷりが悪くて、ついていくのが精いっぱいでした。

▼12着ミクニインスパイア（丹内）初めて強いメンバーと走って、こういう馬場で追走に手間取りましたが、馬にとってはいい経験になりました。

▼13着スティンガーグラス（岩田望）ゲートがあまり速くなくて、最後方からになりましたがリズムを崩さないように走りました。最後は馬のスタミナでぐっと伸びてきました。

▼14着シェイクユアハート（古川吉）タフな馬場になりすぎて最後はバタバタになってしまった。いい経験になると思う。

▼15着ビザンチンドリーム（西村淳）急な天気で1、2コーナーでノメっていたけど最後まで頑張って走ってくれていました。

▼16着ミステリーウェイ（松本）スタートして並びを見てそこからむちゃしてはいけなかったので切り替えた中でも普通に走ってくれました。ここ何走かに比べたら良かったと思います。

▼17着シュガークン（吉村）馬場もこたえたし、メンバーも強かったです。