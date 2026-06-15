「全員スタメン！みたい」「かっこよすぎやろ」森保ジャパン、決戦直前の“新方式”にファン大注目【W杯】
決戦の舞台はエンターテインメント大国アメリカ。雰囲気は最高潮だ。
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのF組１節で、オランダ代表とテキサス州のダラス・スタジアムで対戦している。
キックオフ直前、通常時の選手入場はスタメンだけだが、今大会は控えの選手もピッチに入り、輪を作って国歌を斉唱。斬新なスタイルはファンの注目を集め、「全員スタメン！みたいな入場」「全員出てくるのいいなあ」「かっこよすぎやろ」「サブのメンバーも一緒にピッチに入場する方式はいいね」といった声が上がっている。
森保ジャパンは熱気で溢れるビッグマッチを制し、白星発進なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】新しい！控えの選手も一緒に入場！輪を作って国歌斉唱
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのF組１節で、オランダ代表とテキサス州のダラス・スタジアムで対戦している。
キックオフ直前、通常時の選手入場はスタメンだけだが、今大会は控えの選手もピッチに入り、輪を作って国歌を斉唱。斬新なスタイルはファンの注目を集め、「全員スタメン！みたいな入場」「全員出てくるのいいなあ」「かっこよすぎやろ」「サブのメンバーも一緒にピッチに入場する方式はいいね」といった声が上がっている。
森保ジャパンは熱気で溢れるビッグマッチを制し、白星発進なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】新しい！控えの選手も一緒に入場！輪を作って国歌斉唱