「泣けてきた」中1と年長の男児母が絶望→嫁の実家を優先し姑の服を売る現実に「ほん怖」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む／震える!!男の子を育てた先に待つ“闇”とは…？
現在、中学1年生と幼稚園年長の7歳差の男の子兄弟を育てるヨカ(@yoka9003)さん。ある漫画をInstagramに投稿するや否や、コメント欄が震撼した。漫画のテーマは「男の子育児の闇」だ。「ほん怖育児…！」「シミュレーションしたら泣けてきた…」「すべて嫁の肩書き…考えたこともなかった」など、漫画を読んだ母親たちが次々とノックダウンされたという。
■「男の子を育てるのは損」先輩主婦が語る絶望の未来
本作は10年ほど前に、ヨカさんがアルバイト先の先輩主婦に実際に言われた話を漫画化したものである。よそのおばさまたちから「母乳で育ててる？」「1人っ子はかわいそう」などと言われても余裕でスルーできるヨカさんだったが、この話だけは吐血レベルのダメージを受けたという。
ヨカさんが職場の休憩室に入ったとき、先輩主婦のウサギさんが「男の子育てるのって絶対損よねぇ〜」と話しかけてきた。男の子の母親であるヨカさんが「男の子おもしろいし、かわいいじゃないですか！」と答えると、ウサギさんは「男の子自体は悪くないのよ」と前置きしたうえで、育てるのが損なのだと語る。そこに別の先輩主婦であるネコさんも加わり、さらに恐ろしい話をしゃべり出す。彼女らが体験した、男の子を育てた先に待っていた“闇”の正体が明かされていく。
ヨカさんによると、自分の子どもより少し上の年代を育てる先輩の言葉には強い衝撃を受けたという。しかし、決して男の子の育児を否定するものではなく、自身がさまざまに考えさせられたエピソードだったため、漫画化に至ったと語る。自身も結婚後に自分の出身地に家を買い、遠方である夫の実家にはなかなか子どもたちを連れて行けていないことから、「申し訳ない気持ちになった」と振り返った。
■フリマアプリの現実に読者から共感と悲鳴の嵐
劇中では、義母からのプレゼントをフリマアプリで売るというエピソードも登場する。ヨカさん自身も当時は半信半疑だったが、のちにSNSで「義母からの手作りの服を売った」という投稿を実際に見かけ、改めて衝撃を受けたという。将来自身が姑になった際は、いろいろと気をつけようと痛感したそうだ。
このフリマアプリのエピソードに対し、読者からは「フリマはいかん」「ショック…まじか！」といった悲鳴が相次いだ。同時に、「自分の実家の近くに住んで、夫の実家は遠ざかっている」「義両親が投資したものの恩恵を受けています」など、自身の行動を振り返り共感する声も多数寄せられた。
働きながらほぼワンオペでの育児を頑張るヨカさんの漫画は、ためになるエピソードはもちろん、親としての失敗談なども楽しく描かれている。男の子育児のリアルに触れてみたい人は、ぜひ本作を読んでみてほしい。
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