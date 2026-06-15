◇インターリーグ ドジャース―Wソックス（2026年6月14日 シカゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が14日（日本時間15日）、敵地でのホワイトソックス戦に「1番・DH」で先発出場。7回の打席で三塁側ベンチへファウルを放ち、。ホワイトソックスの村上宗隆内野と笑顔で応じ合うシーンがあった。

7回の第4打席。ホワイトソックス4番手のテーラーの2ボール1ストライクからの4球目ととらえた打球はホワイトソックスの三塁側ベンチへの弾丸ライナーとなった。大声をあげて注意喚起した大谷に向けて、村上は帽子を飛ばして両手を広げるジェスチャー。これを見つけた大谷は、苦笑いで還す場面があった。その次の球を振って空振り三振となった。

初回はスイングしたバットが捕手ロモのミットに当たる形の打撃妨害（記録は捕手の失策）で出塁。3回は2番手ニューカムの高めのスライダーにバットが出て空振り三振。5回は2死三塁から敬遠四球となっていた。

大谷は「左膝の炎症」で12日（同13日）のホワイトソックス戦はスタメンを外れたが、13日（同14日）の同戦でスタメン復帰。試合後に「1日休んで朝も感じは良かったので、今日出ることにした。結果としても良かったので、明日から継続して不安なくいけるんじゃないかなとは思っています」と話していた。試合開始前には、国歌斉唱後にベンチ前で7、8割ほどの力でランニングを行い、左膝の状態を確かめた。

この試合は、デーブ・ロバーツ監督が欠場した。娘エミーさんの米名門大学スタンフォード大卒業式に出席するためチームを離れた。ダニー・リーマン・ベンチコーチが代行を務めている。