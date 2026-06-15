◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）

１球に泣いた。巨人・井上が警戒していた一発に沈んだ。０―０の５回。９番・石井にフルカウントからの内角高めツーシームを右翼席まで運ばれた。「接戦の試合は本塁打で試合が動くことが多い。気を付けてはいたけど、投げ切ったなと思ったけど、うまく打たれてしまった。悔しい」と５敗目に唇をかんだ。

交流戦最終戦の先発を託され、６回途中６安打１失点８奪三振。初回に２死満塁のピンチを切り抜け「今日は粘り強く投げる日だ」と腹をくくった。２回は１死三塁から石井を１５１キロ、続く桑原も最速１５２キロのクロスファイアで見逃し三振。４回１死二塁の危機も連続三振でしのいだ。

ここまで６１回１／３でイニングを上回る６２Ｋ。「ピンチの場面で一番リスクが低いのが三振。取れたのは良かった」と９８球の中で収穫も得た。交流戦３登板はプロ初完投含む２勝１敗。「（セ・リーグ相手でも）なるべく長い回を投げられるようにしたい」。最後味わった悔しさが、リーグ戦再開後の力になる。（堀内 啓太）