第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕、甲子園）西東京大会の組み合わせが14日、決まった。第3シードの桜美林は初戦で都市大等々力―青梅総合・多摩・羽村の勝者と対戦する。13日には同校で甲子園優勝50周年記念イベントが行われ、鴨志田塁主将（3年）が快進撃を続けた当時の再現を誓った。

76年に初出場初優勝を果たし、丸の内をパレードするなど東京を熱狂させたあの旋風から50年。キャンパス内のチャペルで行われたイベントには当時のレジェンドが顔を揃え、サヨナラ勝ちした決勝のPL学園戦の映像が流された。「思い切ってやれよ」。偉大なOBたちから激励を受けた鴨志田主将は「50年前に優勝したというのは聞いていたんですけど、あまり映像とかは観たことがなくて。でも実際に経験した先輩の話を聞けて、自分たちも達成したいという気持ちが強くなりました」と語った。

1メートル93のエース古川大耀（3年）を中心に、昨秋の東京都大会はベスト4、今春はベスト8。02年以来、甲子園から遠ざかっているが復活の息吹は感じさせる。第3シードとして臨む今大会に向け主将は「先を見ずに一戦一戦が決勝戦というつもりで。シードとかは全然関係なく、毎試合チャレンジャーという気持ちで戦っていきたいです」と受けて立つつもりは毛頭ない。東海大菅生や日大三がひしめく厳しいブロックとなったが「勝ち進めば結局、強いところと当たるので、どこが来ても関係ないです」と表情を引き締めた。

イベントには町田市の稲垣康治市長のほか、地元市民らも多数参加。「下克上球児」や「1976年桜美林高校イエスイエスイエスと叫ぼうよ」の著者、菊地高弘氏の講演も行われた。稲垣市長は「50年前の桜美林高校の優勝が町田のスポーツの街としての原点ではないかと思っている。甲子園を目指して頑張る姿を町田市民の皆さんと一緒に応援したい」とあいさつ。会場からは盛大な拍手が沸き起こった。周囲の期待も高まっている。

桜美林では創立者の清水安三氏が好んで使った聖書の言葉が、今でも運動部を中心に語り継がれている。「為ん方（せんかた）尽くれども希望（のぞみ）を失わず」。どんなに困難な状況でも希望を捨てない。そんな精神が50年前の優勝を後押しした。本命不在といわれる今年の西東京大会。無名ながら銚子商、星稜、PL学園など強豪を次々に下した当時をほうふつさせる戦いで、桜美林がメモリアルイヤーを飾る。