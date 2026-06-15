HEAVEN Japanのノンワイヤーブラで叶える♡快適さと補整力の両立

「ワイヤーブラは苦手だけれど、きれいなバストラインはキープしたい」。そんな女性の声に応えるアイテムとして、HEAVEN Japanから新作の「ノンワイヤーブラ」が登場しました。ラクな着け心地と補整力を両立し、毎日の生活に寄り添う一枚。快適さを重視しながらも、美しいシルエットを目指したい方に注目のアイテムです♡

ノンワイヤーでも美しいバストラインを実現

HEAVEN Japanの「ノンワイヤーブラ」は、独自の立体構造によってバストを中央へ寄せて持ち上げ、自然でふっくらとしたシルエットへ導きます。

ノンワイヤーながら補整下着の機能を兼ね備えているため、産後のボリュームダウンや下垂、離れ胸など、さまざまなバスト悩みに対応。

重力によって外側や下方向へ流れやすいバストをしっかりサポートしてくれます。

さらに、谷間部分の前中心にはパネルを配置。寄せたバストを安定してキープし、美しいラインを長時間保ちます。ワイヤー特有の圧迫感が苦手な方でも、快適に着用できるのが魅力です。

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快適な着け心地へのこだわり

毎日身につけるものだからこそ、着け心地への配慮も徹底されています。

カップ土台部分にはパワーネットを採用し、動いてもズレにくい安定感を実現。脇高設計と3列3段ホックによって背中をすっきり見せながら、食い込みや締め付け感を軽減しています。

また、シルクのような柔らかな天然素材を使用しているため、肌当たりもなめらか。優れた吸湿性と放湿性を備え、汗ばむ季節でも快適に過ごせます。

品質表示は印字仕様でタグによる刺激を軽減。さらにインゴム仕様やすべり止め付きストラップを採用するなど、細かな部分までストレスフリーな着用感にこだわっています。

デイリーから旅行まで活躍する万能アイテム

ワイヤーが入っていないためコンパクトに丸めることができ、旅行や出張時の持ち運びにも便利です。

在宅ワークやリラックスタイムはもちろん、長時間の外出や体調が優れない日にも活躍。洗濯後も縮みにくい天然素材を使用しているため、お手入れしやすく毎日使いたくなる一枚です。

また、サイズ展開はC65～K90までと非常に豊富。一般的なS・M・Lサイズではフィットしにくかった方にも対応しています。

左右差を調整できるパッド付きなので、自分に合った着用感を目指せるのもうれしいポイントです。

・ノンワイヤーブラ

価格：7,480円（税込）

サイズ：C65～K90

・スタンダードショーツ（別売）

価格：2,200円（税込）

サイズ：M／L／LL／3L

※お揃いのショーツは別売となります。

カラー（すべて共通）：サンドグレー

毎日に寄り添う新しい選択肢

補整力と快適さのどちらも諦めたくない女性にとって、HEAVEN Japanのノンワイヤーブラは心強い存在になりそうです。

豊富なサイズ展開と細部までこだわった設計により、自分らしく心地よく過ごせる毎日をサポート。

デイリー使いはもちろん、リラックスタイムにも活躍する一枚として、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか♪