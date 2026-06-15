◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦する。DAZNの解説を務めるサッカー元日本代表の内田篤人氏（38）がオランダ撃破へのポイントを挙げた。

日本の先発メンバー11人は全員が海外クラブの所属。W杯において、日本代表の先発にJリーグ所属の選手がいないのは、これが初めて。内田氏はオランダ撃破へのポイントとしてカウンターを挙げた。「日本はボールを握られることが予想される。オランダがある程度、つないでくれた方が日本はボールカットから相手の背後を狙ったカウンターが狙い目。そういう戦い方で強豪国を倒してきたので、日本の良い形が出れば良いゲームができると思う」と説明した。

そして日本の“秘策”である前田大然のスタメン起用に言及。「一人だけスピードが異次元。そういう部分はオランダ代表が面をくらう部分があると思う。攻守において彼のスピードで活躍する場面が増えると思う」と期待した。

対オランダ戦の通算成績は日本の0勝1分2敗。初対戦は09年の国際親善試合で、0―3で完敗。W杯では10年南アフリカ大会の1次リーグ第2戦で対戦し、0―1で敗れた。最後の対戦は2013年の国際親善試合で、2点を先行されながらも、FW大迫勇也とMF本田圭佑の得点で追いつき、2―2で引き分けた。

オランダは優勝経験がないチームとしてW杯通算55試合はメキシコの61試合（13日現在）に次ぐ2位。準優勝3度はチェコスロバキア（現チェコ）の2度を上回る最多で「最強のW杯優勝未経験国」というありがたくない称号で呼ばれることもある。