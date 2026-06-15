◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）

ヒットメーカーの実力を見せつけた。巨人・松本剛外野手（３２）が２試合連続マルチ安打を放ち、交流戦打率をトップの３割６分５厘に上昇させた。「継続して試合に出ることが増えて、その中でいいものも出てきた」と手応えを明かした。

沈黙した打線の中で、巧みなバットコントロールを見せた。４回無死ではワイナンスの２球目、高め１２５キロスライダーを左前にはじき返した。８回２死では篠原の４球目、１３６キロチェンジアップを左前に運んだ。交流戦は出場１７試合で５２打数１９安打。交流戦は阪神が２試合、西武、広島、日本ハム、楽天が１試合を残しており、他チームの打者次第では球団史上初の交流戦首位打者となる可能性も出てきた。

交流戦前時点で２割７厘だった打率は２割６分９厘まで上昇した。５月２９日からの古巣・日本ハム（エスコン）との３連戦では全試合で安打を放つなど躍動。昨季まで多くプレーした球場を訪れ「懐かしいというほど時間はたってないですけど、知っている顔がたくさんいたので楽しくできたかな」と充実の表情で振り返った。

チームは交流戦を１０勝６敗２分けで終え、現状で首位に立った。１９日の中日戦（東京Ｄ）から再開するリーグ戦へ向け、慢心はみじんもない。「出たところで『なんとか結果を』という思いだけ。自分の状態も良くはなってきていると思うので、交流戦明けいい形でいけたら」。攻守で頼もしい背番号９が勝利に貢献し続ける。（臼井 恭香）