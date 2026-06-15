◇交流戦 中日9―5日本ハム（2026年6月14日 エスコンF）

中日は交流戦最終戦を白星で飾り、連敗を3で止めた。朝田憲祐球団本部長はエスコンフィールドで取材対応。涙ながらに謝罪した上で、引き続き井上監督を支え一丸姿勢で巻き返す方針を示した。

「応援してくださる皆さんに勝ちを届けられず、申し訳なく思っています」。同本部長は言葉を詰まらせながら、頭を下げた。

14日終了時点で交流戦7勝（11敗）はセ・リーグでは巨人に次ぐ2番目。一方で、今月10日に休養を発表した楽天・三木監督の借金15を上回る同19を抱え厳しい状況が続く。

報道陣から井上監督を引き続きサポートするということか、と問われ「監督は以前“成績が伴わなければ責任を取る覚悟”とおっしゃっていた。まだ諦めていません。補強など選手がパフォーマンスを発揮できるようサポートします」と話した。

19日からの巨人3連戦（東京ドーム）でリーグ戦が再開する。井上監督は「交流戦の最後はどうしても勝ちたかった。感慨深い勝利。この勝利で風向きは変わる」と言葉に力を込めた。 （湯澤 涼）