「オリックス３−２阪神」（１４日、京セラドーム大阪）

関西ダービー最終戦は阪神が延長十回に今季２度目のサヨナラ負けを喫した。苦戦する敵地で２カード連続負け越しとなった一戦で、森下翔太外野手（２５）が気を吐いた。五回の適時二塁打を含む猛打賞で３試合連続複数安打をマーク。打率も３割に到達した。残り２試合の交流戦でもパ投手を打ち崩していく。

迷いなく引っ張り込んだ打球に、左翼席が沸き上がる。関西ダービー第３ラウンドは惜しくもサヨナラ負け。悔しい幕切れとなったが、森下の存在感は色あせない。今季７度目の猛打賞で攻撃陣をけん引。「長打力という部分では、いいところで出たかなと思っています」と前向きに捉えた。

自慢の勝負強さで流れを自軍に引き戻した。同点とされた直後の五回は２死から中野が右翼線二塁打。得点圏で打席が巡ると、九里の内角シュートに鋭く反応した。捉えた白球は左翼線で弾み、二塁に到達すると何度も手をたたいた。

「（中野）拓夢さんが長打でつないでくれた。ああいう場面になっても１点取れるというのが、クリーンアップの強さでもあるので」。２死からでも得点できるのが猛虎のストロングポイント。適時打で中軸の役割を果たした。

初回２死では死球で出塁。死球数はリーグ最多の８個で、五回の一打も内角球だった。「（内角を）攻めてくるだろうなと分かっていたところで、あの対応になった。自分の中では想定内だったかなと」。相手バッテリーからの厳しい攻めを予測して、好結果につなげてみせた。

三回は１死一、二塁から止めたバットが一塁方向へ転がり、ラッキーな内野安打。続く佐藤輝の先制犠飛に絡んだ。九回１死では相手守護神・マチャドから中前打。敗戦という悔しい結果の中、チームを鼓舞し続けた。

これで４戦連続安打で３試合連続の複数安打。「打席の形、内容とかは悪くないかなとは思います」と自己分析しつつ「やっぱり、もう少し打球角度をつけていきたいなというのはある」と胸の内を明かす。ただ「こういう悩みになれるのも、結果を残しているからこその悩みだと思うので」と冷静に自分自身を俯瞰（ふかん）している。

本塁打は９日・ソフトバンク戦（ペイペイ）以来出ていないが、現状は全く悲観するものではない。この日の３安打で打率は３割ちょうど。５月１３日ぶりに３割台に乗せた。「欲を出し過ぎず、自分のやってきたことをやりたいと思います」と表情を引き締めた森下。交流戦も残り２試合。バットで猛虎を上昇気流に乗せていく。