開催：2026.6.15

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 10 - 1 [マリナーズ]

MLBの試合が15日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとマリナーズが対戦した。

ナショナルズの先発投手はピーター・プラン、対するマリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコックで試合は開始した。

1回表、さらにセンターがエラーでマリナーズ得点 WSH 0-1 SEA

1回裏、1番 ジェームズ・ウッド 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 WSH 1-1 SEA

4回裏、5番 キーバート・ルイーズ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 2-1 SEA、6番 デーレン・リレ 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 3-1 SEA、7番 ナシーム・ヌネス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 5-1 SEA、8番 ホルビト・ビバス 初球を打ってファーストゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでナショナルズ得点 WSH 6-1 SEA

7回裏、5番 キーバート・ルイーズ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 WSH 7-1 SEA

8回裏、9番 ジェーコブ・ヤング 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 8-1 SEA、1番 ジェームズ・ウッド 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 9-1 SEA、3番 ディラン・クルーズ 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 WSH 10-1 SEA

試合は10対1でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのマイルズ・マイコラスで、ここまで2勝5敗0S。負け投手はマリナーズのエマーソン・ハンコックで、ここまで5勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-15 04:56:07 更新