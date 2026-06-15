アイドルに持ち上がった整形疑惑。親友だと信じていた人物の裏切りと衝撃の暴露劇を描く!!【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
主人公・宮本れいなはアイドルグループ「もち推し」のメンバーの1人。しかし、中学時代の宮本れいなは、男子に「ブスのランキング1位」と陰口を叩かれていた。れいなは、親友のゆいかのような女の子になりたいと整形してアイドルの道へ。しかし、人気アイドルになったれいなに「整形疑惑」が持ち上がり、ネットで学生時代のゆいかとのツーショットが拡散されて…!?本作は、あめみくろ(@ammkr2222)さんの「もちろん推してね!?」に収録されている「整形したアイドルの話」を一部抜粋してXに投稿したもの。「ゆいかの裏切りキツい」「最後に救われてよかった」などのコメントとともに、18万を超えるいいねが集まった。今回は、漫画家・あめみくろさんにインタビューを行い、制作のきっかけやこだわりについて話を聞いた。(※漫画には、整形の誇張表現・ルッキズムなどセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください)
作者のあめみくろさんが漫画を描き始めたきっかけは、Twitter漫画(現在X)が盛り上がり始めた時期にある。2017年ごろから投稿を始め、多くの反応をもらえたことが創作を続ける原動力になったという。その創作の背景には、影響を受けた作品の存在も大きく、好きな漫画として浅野いにおさん、宮崎夏次系さんの作品を挙げる。「初めて読んだとき、自分の知らなかった漫画の世界が開けたようで強く記憶に残っています」と語るあめみくろさん。
こうした体験を経て、Xでも大きな反響を得た本作「整形したアイドルの話」では、「ハッピーエンドにしたかったので、重くしすぎないよう気をつけました」と制作意図を説明する。また「キャラの描き分けには力を入れました。女の子それぞれのかわいさが出るよう頑張りました」と話し、細部へのこだわりを明かした。作中でれいなが憧れる「ゆいかちゃん」については、学年に1人はいる"めちゃくちゃかわいい子"をイメージして描いたという。さらに「『もちろん推してね!?』の2巻にも登場するので、ぜひ見届けてほしいです」と読者へ向けて呼びかけた。
恋愛のつらさを描く作品が多い理由について、あめみくろさんは「沼る恋愛は成長の過程が少なく、女の子の心情が偏りやすいところが難しい」と語る。そのため「似た描写にならないよう、いろんな女の子を登場させています」と工夫を教えてくれた。最後に、「これからもたくさんいろんな作品を作っていく予定なので、今後とも読んでいただけたら幸いです」と読者へメッセージを送るあめみくろさん。等身大の感情が丁寧に描かれた本作を、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：あめみくろ(@ammkr2222)
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