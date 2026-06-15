◇第75回全日本大学野球選手権記念大会決勝 関大2―1慶大（2026年6月14日 神宮球場）

関大が慶大を2―1で下し、1972年以来54年ぶり3度目の優勝を飾った。今秋ドラフト上位候補に挙がる米沢友翔投手（4年）が2日連続の先発登板で5回被安打2、無失点と好投し、最高殊勲賞を受賞した。前回優勝時と同じ慶大との決勝。その一戦で完封した元阪急の山口高志アドバイザリースタッフ（76）が指導した投手陣が日本一に導いた。

レジェンドが日頃から伝え続けていた金言が、関大の歴史を動かす。「限界の先を感じろ」。エースの米沢は前日の準決勝後に38・5度の高熱を発症し、病院で点滴を打つほどの体調不良だった。この緊急事態でこそ、山口氏から求められてきた「限界の先」へ挑戦する時。そして、小田洋一監督に先発登板を志願した。

体調は万全には程遠く、自信を持つ直球も大半が140キロ台と走らない。それでも不安な表情は一切顔に出さなかった。「ピンチでこそ胸を張れ」。それが山口氏から一番伝えられた教えだからだ。

入学時から精神面の弱さを指摘されてきた。同氏からの注文は細かな技術面よりも立ち振る舞いばかり。そこで同氏の現役時代の投球映像を検索すると、堂々とした振る舞いに驚かされた。「今日は気合で投げました」。大先輩のような気迫を込め、2―0の5回1死二塁からは直球で2者連続三振。力を出し切って、6回から救援陣にバトンを託した。

大学では故障続きで、昨秋までリーグ戦未勝利だった。自身の現役時代も故障に悩まされた山口氏が、多くのプロ野球選手に連絡を取ってケアの方法を教えてくれた。「言い方は悪いのですが、おじいちゃんみたいな存在」。同氏と厚い信頼関係で結ばれた投手陣が全国舞台で躍動。2番手で登板した3年生左腕の百合沢ら3人で1失点に抑え、逆転を狙う慶大を振り切り54年ぶりの頂点に立った。

試合後、山口氏から「ありがとう」と伝えられた米沢は、「これからもお願いします」と返した。優勝インタビューの第一声、小田監督は「山口さん、やりましたよ！」と声を張った。孫のように可愛がる愛弟子たちの努力が報われ、レジェンドもうれし涙を流した。 （河合 洋介）

◇米沢 友翔（よねざわ・ゆうと）2004年（平16）6月1日生まれ、石川県珠洲市出身の22歳。小2から宝立サマンズで野球を始めて外野手を務め、緑丘中で所属した軟式野球部で投手転向。金沢（石川）では1年秋に背番号18でベンチ入りし、2年秋から背番号1。関大では1年秋にリーグ戦初登板を果たし、今春に最優秀選手を初受賞する。遠投110メートル。1メートル80、80キロ。左投げ左打ち。

▼関大山口高志アドバイザリースタッフ（元阪急エース）最後バタバタで汗かいたけど…。スタンドで子供たちに囲まれ感無量です。54年ぶりですから。春から（投手陣が）凄く成長してくれた。毎年日本一という目標を掲げていますが、次の目標も考えないと。

▽第21回大会決勝VTR 72年6月18日に行われ、関大が1―0で慶大に9回サヨナラ勝ち。16年ぶり2度目の優勝を飾った。関大は先発・山口高志が慶大・萩野友康との投げ合いを制し完封勝利を挙げた。

＜主将森内先制打、4番山本会心弾＞

○…頼れる主将と4番のバットから快音が響いた。4回に先制の左前適時打を放った8番・森内主将は「メンバー、メンバー外関係なく4年生が先頭に立って頑張ってくれた」と仲間に感謝した。前日の国学院大との準決勝でサヨナラ打を放った4番・山本は1点リードの5回に右越えソロで貴重な追加点。「昨日も最高の瞬間だったんですけど、今日も更新できてうれしいです」と喜びに浸った。