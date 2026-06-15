第１０８回全国高校野球選手権神奈川県大会の組み合わせ抽選会が１３日、関東学院大学関内キャンパス（横浜市中区）で行われた。

今大会は１７２チームが出場し、このうち５チームは複数校による連合での参加となる。たった１枚の甲子園への切符をかけ、７月７日に始まる１回戦から同２６日の決勝まで、横浜スタジアムなど計１２球場で球児が熱戦を繰り広げる。

抽選会では、緊張の面持ちを浮かべた各校の主将やマネジャーらが、ステージ上で抽選箱に手を入れ、マイクの前で自分の高校名を読み上げた。

抽選の結果、前回王者で優勝候補筆頭の横浜は７月９日、綾瀬西と湘南工大付の勝者と対戦することが決定した。昨年の準優勝校・東海大相模は今夏、ノーシードからの挑戦となる。同校の安嶋浬久主将（３年）が、横浜と同じトーナメントの山を引き当てると、会場からは「おー！」とどよめきが起こった。横浜と東海大相模の両校が勝ち進んだ場合、４回戦でぶつかることになる。

選手宣誓は逗子葉山の大岩武蔵主将

開会式は同５日に横浜スタジアムで開催される。暑さ対策のため、開始時間は午後４時で、式後に試合は行わない。開会式の選手宣誓は、１０９人の立候補者によるくじ引きによって、逗子葉山の大岩武蔵主将（３年）に決まった。大岩主将は「ここまで野球をやらせてくれた両親や先生方への感謝が伝わる宣誓にしたい」と意気込んだ。

初戦は同７日。準々決勝以降の会場は横浜スタジアムとなり、準々決勝４試合は同２１、２２日、準決勝２試合は同２４日、決勝は同２６日午後２時から始まる。優勝チームは、８月５日から兵庫県西宮市の甲子園球場で行われる全国大会に出場する。

「１対１７１くらいの気持ちで」横浜・小野舜友主将ら意気込み

組み合わせの決定後に、春県大会の２強の主将らが取材に応じ、夏への意気込みを語った。

横浜は５月の関東大会でも優勝し、勢いに乗る。小野舜友主将（３年）は「どのチームも打倒横浜と思っているはず。１対１７１くらいの気持ちで県大会に挑む」と話した。前年王者として臨んだ今春の選抜大会では、初戦敗退で涙をのんだ。「春の悔しい思いを晴らすためにも、必ず優勝して甲子園に戻りたい」と力を込めた。

春の県大会で準優勝した横浜創学館の品田惇友主将（３年）は、「今年は追う立場から追われる立場になった」と自らを評する。秋と春の県大会で横浜に敗れたことを振り返り、「今年の夏も横浜と戦いたいし、甲子園に出場するために絶対に勝たないといけない」と闘志をあらわにした。

今年、ノーシードから甲子園出場を目指すのは東海大相模。昨夏決勝の対戦相手・横浜と同じブロックに入り、安嶋浬久主将（３年）は「日本一を目指す上で、いずれは戦う相手。横浜優勢の評判を覆せるのは、自分たちだけということを、結果で証明したい」と気持ちを奮い立たせていた。

大本命の横浜に、第１シード横浜創学館らが挑む…大会展望

前回王者で、５月の関東大会では２２年ぶりの優勝を果たした横浜が優勝候補の大本命。横浜とともに春の４強で、第１シード校の横浜創学館、慶応、桐光学園が食い込む構図となりそうだ。強豪の東海大相模や相洋などからも目が離せない。４ブロックごとに、大会の行方を展望する。

■強豪２校存在感

【横浜〜横浜商大】

春夏合わせて４回連続の甲子園出場を狙う横浜と、ノーシードから挑む昨夏準優勝校・東海大相模の２校が存在感を放つ。三浦学苑や相洋、川和などの強豪校がどこまで食い込めるかにも注目だ。

■慶応二刀流注目

【慶応〜新羽】

昨秋の県大会初戦敗退から、春のベスト４に躍進した慶応は、力強い速球と、チーム有数の打率を誇る二刀流の湯本がチームを引っ張る。昨夏ベスト４の立花学園は、主戦根本の復調が鍵となりそうだ。

■横浜創学館決意

【横浜創学館〜神奈川大付】

春の県大会準優勝の横浜創学館は攻守共に手堅く、打線をつなげて、粘り強い野球を持ち味に戦う。他にも、平塚学園や桐蔭学園、橘などの実力校がそろい、どこが勝ち上がるのかが見どころのブロックだ。

■攻めの桐光学園

【桐光学園〜アレセイア】

昨夏に天野喜英新監督を迎えた新生・桐光学園は、「攻めの野球」を掲げる。身長１メートル９１の主戦・林の活躍に注目したい。昨秋の県大会準優勝の法政二や、春ベスト８の日大藤沢も躍進を狙う。