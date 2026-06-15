第１０８回全国高校野球選手権愛知大会の抽選会が１３日、刈谷市総合文化センターで開かれ、出場する１８１校１７４チームの５回戦までの組み合わせが決まった。

春の県大会の上位８校はシード校として３回戦から登場する。準々決勝以降の組み合わせは５回戦終了後の抽選で決まる。

抽選会では、最初にシード校の主将やマネジャーらが順番にくじを引いた。各チームの抽選が始まり、強豪校の対戦相手が決まるたびにどよめきが起きた。３回戦から登場するシード校は、享栄、中部大春日丘、東邦、愛工大名電、誠信、星城、名古屋たちばな、豊川の８校。春の選抜大会に出場した中京大中京は春季県大会で優勝した享栄と同じＥブロック、昨夏の県大会を初制覇した豊橋中央はＨブロックに入った。

開会式は２７日午前９時から熱田愛知時計１２０スタジアム（名古屋市熱田区）で開催。同日に県内９球場で１回戦２３試合が行われ、熱戦の火ぶたが切られる。順調に進めば、決勝は７月２８日午前１１時半、バンテリンドームナゴヤ（同市東区）で実施される。同ドームで開催する準決勝と決勝では、バックネット裏の指定席を事前のウェブ販売のみとし、自由席は当日にも窓口販売する。

■熱中症対策記録員増員

今大会では、熱中症対策として記録員を１人増やす「ベンチサポート」制を初めて導入。部員であれば男女問わずベンチ入りでき、水分補給などで選手の体調を円滑にサポートする。また、開幕から３日間は全球場で観客に「冷タオル」を無料配布するなど暑さ対策を講じる。

選手宣誓は、富田の永田裕晴主将

開会式で行う選手宣誓は、希望した３５校の中から富田の永田裕晴主将（３年）に決まった。

人前に出ることがあまり得意ではないという永田主将。それでも名乗りを上げたのは、毎日送り迎えをしてくれる親や顧問に感謝を伝えたかったからだ。「立候補に迷いはなかった。練習して緊張せず気持ちを伝えたい」と語った。

春日井泉・日進との初戦も決まり、「追い込まれてもヒットを打てる自分の持ち味でチームを引っ張って勝ちたい」と意気込んだ。