◇陸上・日本選手権最終日 名古屋市・パロマ瑞穂スタジアム（2026年6月14日）

愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて行われ、男子400メートル障害決勝は高校2年生の後藤大樹（たいじゅ、17＝京都・洛南高）が日本高校記録となる48秒09をマークして初優勝した。日本陸連が定める選考基準を満たしてアジア大会の代表入りも決めた。女子200メートル決勝は井戸アビゲイル風果（24＝東邦銀行）が制し、100メートルを含め2年連続2冠を達成。今大会で男子15人、女子9人がアジア大会代表に決定した。

スーパー高校生がまたも衝撃の走りを見せた。前日の予選で48秒31を出して為末大の日本高校記録（49秒09）を30年ぶりに塗り替えた後藤は、決勝でも自身のペースを保ち、最後の直線で勝負に出る。前を走る黒川をかわし、連日の高校新樹立となる48秒09でフィニッシュ。「信じられない気持ち。（タイムを見て）正直、鳥肌が立った」と驚きの表情を浮かべた。

このタイムはU18世界新記録で、為末大の持つ日本記録（47秒89）にも迫った。前日の予選後は洛南高陸上部の柴田博之監督に「何が食べたい？」と問われ「ウナギが食べたいです」と即答。うな重の特上をごちそうになり、決勝に向けてパワーを蓄えた。

千葉県出身で、幼少期はサッカー少年だったが、小学3年で出場した地区のマラソン大会で60位台にとどまり「負けたくない」と反骨心が芽生えて陸上を始めた。男子100メートル世界記録保持者のウサイン・ボルトに憧れながらメキメキと力をつけ、小学6年の頃には自ら陸上の強豪校を調べ「洛南高校に行く」と決意。その思いを実現させた。

100メートルで10秒49、200メートルで21秒12という自己ベストを持つなど、その強さは障害種目だけにとどまらない。「100メートルのスプリントや400メートルの走力など、高校ではそういったところを磨いていきたい」。無限の可能性を秘める丸刈りの17歳。自国開催のアジア大会でも、日の丸を背負って特大のインパクトを残す。 （西海 康平）

◇後藤 大樹（ごとう・たいじゅ）2009年（平21）5月5日生まれ、千葉県出身の17歳。小3から陸上を始め、小5から障害種目に取り組む。四街道北中では110メートル障害で全中優勝。洛南高に進学してから始めた400メートル障害では、昨年の全国高校総体を1年生で制した。1メートル80、69キロ。