【W杯2026】アルピー平子、リアタイ成功へ「4時50分に起きれた！」
「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、日本時間15日午前5時キックオフ。お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希が、同日未明自身のXを更新し、リアタイ視聴に間に合ったことを報告した。
【動画】いよいよ初戦！決戦の地に向かう日本代表
平子は14日夜、自身のXで「4時50分に起きるぞ」と投稿。その後、4時50分に「4時50分に起きれた！」と記している。
【スタメン】
1 鈴木彩艶(GK)
3 谷口彰悟
8 久保建英
10 堂安律(C)
11 前田大然
13 中村敬斗
15 鎌田大地
16 渡辺剛
18 上田綺世
21 伊藤洋輝
24 佐野海舟
【サブ】
12 大迫敬介(GK)
23 早川友基(GK)
2 菅原由勢
4 板倉滉
5 長友佑都
6 町野修斗
7 田中碧
9 後藤啓介
14 伊東純也
17 鈴木唯人
19 小川航基
20 瀬古歩夢
22 冨安健洋
25 鈴木淳之介
26 塩貝健人
【監督】
森保一
【動画】いよいよ初戦！決戦の地に向かう日本代表
平子は14日夜、自身のXで「4時50分に起きるぞ」と投稿。その後、4時50分に「4時50分に起きれた！」と記している。
【スタメン】
1 鈴木彩艶(GK)
3 谷口彰悟
8 久保建英
10 堂安律(C)
11 前田大然
13 中村敬斗
15 鎌田大地
16 渡辺剛
18 上田綺世
21 伊藤洋輝
24 佐野海舟
【サブ】
12 大迫敬介(GK)
23 早川友基(GK)
2 菅原由勢
4 板倉滉
5 長友佑都
6 町野修斗
7 田中碧
9 後藤啓介
14 伊東純也
17 鈴木唯人
19 小川航基
20 瀬古歩夢
22 冨安健洋
25 鈴木淳之介
26 塩貝健人
【監督】
森保一