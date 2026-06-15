◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス３Ｘ―２阪神＝延長１０回＝（１４日・京セラドーム大阪）

オリックス・吉田輝星投手（２５）は、目の前の仕事に集中した。「同点だったので、サヨナラの流れをつくれたら」。延長１０回、最速１４６キロの直球を軸に完全投球。同学年・山中のプロ初となる劇的な一打を呼び込み、今季初勝利をつかんだ。２５年３月に受けた右肘トミー・ジョン手術を乗り越え、６４９日ぶりの白星。「結構かかりましたね…」と、安どの笑みをこぼした。

１年間のリハビリ生活を経て、４月２５日の古巣・日本ハム戦（京セラＤ）で復帰登板。試合後は、相手主砲の万波と「２０００年会」を開催した。２４年に移籍するまで５年間ともに戦い、術後は再会するたびに「リハビリ頑張れよ！」と励ましてくれた存在。「復帰おめでとう！」と戦友の言葉に胸が熱くなり、活躍への思いを強くした。

リリーフの一角として奮闘するなかで、細心の注意を払うのが右肘のケア。「手術前とは状態が違うので」と初めての大きな故障をきっかけに、新たに超音波治療を取り入れた。練習前や登板後など、毎日２回以上、患部に機器を当てることをルール化。「５０試合を目指せるペースにある。自分自身でできることはちゃんとやらなければ」と、高い意識をパフォーマンスにつなげる日々だ。

チームは２カード連続勝ち越しで交流戦を締めくくり、１日で３位に再浮上。岸田監督は「弾みにしてほしい」と、右腕の復活星を祝福した。「２つ負けているので、最低でももう１勝はしないと取り戻せない」と、さらなる貢献を誓った輝星。苦境を乗り越えた根性を武器に、過去最高の１年とする。（南部 俊太）