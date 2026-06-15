◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）

巨人が西武に今季８度目の０封負けを喫し、５カードぶりの負け越しとなった。先発・井上温大投手（２５）が力投を見せるも、５回に石井に許したソロ弾に泣いた。阿部前監督の辞任を受け、この交流戦から指揮を執った橋上秀樹監督代行（６０）は、１０勝６敗２分けでセ・リーグ球団では唯一の貯金をつくり、開始時の３位から現状、首位に立って終えたこの期間を「いろんな収穫があった」と手応えを強調した。今後はリーグ戦再開となる１９日の中日戦（東京Ｄ）へ向けて休養、調整していく。

勝利で締めることはできなかった。巨人は初対戦のワイナンスのシュート系の速球、独特の軌道のチェンジアップに苦戦して今季８度目の完封負け。橋上監督代行は「絞りきれず対応が難しかったですね」と７回途中無失点に抑えられた右腕に脱帽した。パ首位の西武との３連戦は負け越したが、交流戦は１０勝６敗２分け貯金「４」で終了。「いろんな収穫がありました」と前向きに受け止めたように、投打に光が差した。

【投手】先発投手が７イニング以上投げた試合は、交流戦前まで４６試合中７試合だったが、交流戦では１８試合中７試合。パの本拠地ではＤＨ制で投手が打席に立たなかったこともあるが、竹丸がチーム初完投、井上がプロ初完投勝利、戸郷が今季初完封。西舘の好投も光った。可能な限り引っ張り、長い回を投げる意識が浸透した。

リリーフも田中瑛、大勢、マルティネスの鉄壁勝ちパターンだけでなく中川、船迫、赤星らも奮闘して層の厚さを示した。「パ・リーグの強力打線に対しても、自分たちの投球ができればしっかり抑えられると証明できたと思うので、それを自信にしてもらえたら」とさらなる成長を願った。

【野手】最大のプラス材料は機動力野球だ。交流戦１８試合でここまで１２球団最多の１５盗塁。浦田が８盗塁でリーグ最多１７盗塁とし、チームとしても今季４７盗塁はリーグ最多だ。この日は浦田に痛恨のけん制死もあったが「今回のことはもちろん反省しますけど、今後、規制がかかるとは考えていないですし、選手に対してもそういう思いはさせたくない」と積極的な走塁を引き続き後押しする。

交流戦の１試合平均３・４得点、チーム打率２割３分と課題も残った。この日は丸が入った３番は日替わりで８人を起用。「レギュラー確定といえないところがいくつかあるので。いい意味でいい競争になっているところはある。少しずつ決められるところは決めていきたい」と今後も柔軟に打順を決めていく方針だ。

直前の本拠地での阪神３連戦で３連敗し、阿部前監督の辞任と激動の中で幕を開けた交流戦。開始時は３位だったが、セ球団で唯一の勝ち越しで終えて、現時点では首位に立ってリーグ戦再開を待つ。試合後の全体ミーティングで橋上監督代行は「交流戦よく戦ってくれました」と選手、スタッフに声をかけ「本当の戦いはこれから」と残り７９試合の一致団結を呼びかけた。阪神、ヤクルトと３球団が０・５差の大混戦。収穫と課題を胸に刻み、１９日の中日戦（東京Ｄ）から再出発する。（片岡 優帆）