◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス 最終日（１４日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

疲れの残る体で、勝ちきった。風格を増した桑木は静かにウイニングパットを沈めると、かみしめるように両手を広げた。「すごくうれしい。狙って取れた優勝は初めてなので手応えがあった」。全英切符を手にし、２週後に控える全米女子プロ選手権（２５〜２８日、ミネソタ州ヘーゼルティン・ナショナルＧＣ）へも弾みをつけた。

前半で永井に逆転を許しても動じない自分に驚いた。「感情はフラットなまま。自信を持ってプレーできた」。１２番パー５でスイッチを入れた。「ここは取らなきゃいけないホール」。３０ヤードの第３打をピンにからめ、この日初めてのバーディーで再びトップを捉えた。１６番パー３で２メートルを決めきり抜け出すと、小さく右拳を握った。

日本勢２番手の１４位と健闘した前週の全米女子オープン（カリフォルニア州リビエラＧＣ）が自信になった。９日に帰国し、即優勝争い。心身に疲労が残る体で、一打集中を貫いた。最終日前夜は「ずっと行ってみたかった」という定食チェーン「しんぱち食堂」で、ビタミンＢ１を多く含む豚のしょうが焼きとサーモンハラスを食べ、スタミナ補給。ホテルでは氷とお湯を使った足の交代浴でケアに時間を割いた。

大会アンバサダーで米ツアー９勝の宮里藍さんを「海外メジャーから得られる自信の強さ。一つの経験で、これだけ道が広がることを改めて見ることができた」とうならせた１勝だった。今年の米ツアー予選会挑戦を視野に入れている。藍さんから「全然、米国でも戦えるよ」と声をかけられたことが「すごく心強かった」と興奮を隠さなかった。今季メルセデスランキングは２位に浮上した。「一番いいのは、年間女王になって米国に行くこと」。飛躍の時を迎えた２３歳は、視線を高く上げた。（高木 恵）