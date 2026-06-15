NHK総合の生中継で解説

日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦した。

日本で地上波生中継したNHK総合で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑は、選手たちにエールを送るなか、SNS上では4年ぶりに戻ってきた“フレーズ”が話題になっている。

日本時間午前4時から始まったNHKの中継の冒頭から登場した本田。スタジアムの一角に設けられた特設ブースからオランダ戦の展望などを語るなか、サプライズでのスタメン出場となった前田大然に対して「前田さん」といったように、他の選手にも「さん」付けをする対応をとった。

4年前のカタールW杯ではABEMAでの解説だったが、当時も選手に対して「さん」付けしたことが話題になった。そんな“本田節”を地上波でも聞けることになったとあって、SNS上では「本田のさん付け久しぶりに聞くとじわじわするなぁ！」「本田さん 選手の事 さん付けで呼ぶのいいねw」「本田さんのさん付け解説が帰ってきた」「本田のさん付けがいちいち面白い」といった声で盛り上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）