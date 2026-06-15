◆陸上日本選手権 最終日（１４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

男子４００メートル障害決勝で、京都・洛南高２年の後藤大樹（たいじゅ、１７）が、４８秒０９で初優勝を果たした。この種目での高校生優勝は史上初の快挙。１３日の予選では１９９６年に為末大（広島皆実高）が打ち立てた４９秒０９の日本高校記録を約３０年ぶりに大幅に更新すると、決勝でさらにタイムを伸ばした。法大時代の０１年に為末がマークした現存では最古の日本記録、４７秒８９まであと０秒２０に迫った。後藤は派遣設定記録（４９秒４６）を大きく破り、９月の愛知・名古屋アジア大会で、自身初の日本代表に内定した。

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丸刈り頭のスーパー高校生が、大会の主役となった。後藤は、残り１００メートルの直線で抜け出して先頭を確信すると、両手を突き上げてフィニッシュ。「自分でも信じられない気持ちが大きくて。ずっとテレビで見ていた舞台だったので、優勝した実感がまだ湧いてこない」と歓喜に浸った。

１３日の予選で４８秒３１をマーク。９６年に広島皆実高時代の為末が打ち立てた４９秒０９の日本高校記録を約３０年ぶりに大幅に塗り替え、１８歳未満の世界最高記録という金字塔も打ち立てた。

決勝では「ワクワクした気持ちで走れた」と物おじしない攻めの走りで昨日の自分を超え、日本記録まであとわずかに迫る好記録をたたき出した。「ラスト１００メートルのスプリントには自信があった。負ける気はしない強い気持ちでいった」と胸を張った。

陸上選手になることを夢見て小学３年から競技を始め、中学３年時には１１０メートル障害で中学日本一を経験。桐生祥秀らを輩出した関西陸上界の名門・洛南高に進学した。洛南では、走幅跳で日本選手権の優勝経験を持つ柴田博之監督に師事。「面白そうだな。ロングには自信があった」と、入学後に４００メートル障害へ転向した。

２年後の２８年ロサンゼルス五輪も夢ではない。目標に掲げるのは為末が保持するトラック種目では男女を通じて最古の日本記録更新だ。「為末さんは自分にとって道しるべのような存在。ずっと目標にしている。存在が大きく、そこへ向かう過程を常に考えている」。代表に内定した９月のアジア大会は４年に一度の国際総合大会だ。初のシニアの大舞台は同じトラックで戦う。名前の通り、まさに日本陸上界の大樹。「今回の優勝で、世界を見据えて戦う選手にならなければならないと実感した。観客を驚かせ、多くの人に愛される選手になりたい」と競技場を見回した。（綾部 健真）

◆後藤 大樹（ごとう・たいじゅ）２００９年５月５日、千葉県出身。１７歳。京都・洛南高２年。サッカーから小学３年に陸上競技に転向し、２４年の千葉・四街道北中時に１１０メートル障害で、全国中学校体育大会、国民スポーツ大会、Ｕ１６の３冠を達成。高校入学後に４００メートル障害に転向し、翌２６年６月の日本選手権でＵ２０（２０歳未満）日本新記録を樹立して初優勝。自己ベストは１００メートルが１０秒４９、２００メートルは２１秒１２、４００メートル障害は４８秒０９。１８０センチ、６９キロ。