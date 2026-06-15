◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム５―９中日（１４日・エスコンフィールド）

交流戦最終戦で踏ん張った。白星で締めた中日・井上監督がホッとした表情で現れた。「またセ・リーグとの対戦になる。交流戦の最後はどうしても、どうしても、勝ちたかった。僕の中ではすごく感慨深い勝利でした」と声を弾ませた。

３点リードを追いつかれる嫌な流れだったが、７回に若い力が２者連続本塁打。細川の勝ち越し９号２ラン、石川昂も５号ソロを放った。８回には鵜飼の適時二塁打で突き放す攻撃。「負けが込んでいますが、底力はあると思っています。最終戦でこうやって勝てたことによって、僕は風向きは変わると思っています」と手応えを口にした。

土俵際に追い込まれていた。１２日の敗戦後には、井上監督と加藤球団社長、朝田球団本部長と約３０分の３者会談が行われた。１３日には３連敗で借金が２０の大台に乗り、４連敗フィニッシュなら自力優勝が消滅する可能性があった。同本部長はチームの低迷に対して「申し訳ない」と涙を浮かべながら謝罪。「チームと球団が一体となって戦っていきたい」と今後も井上体制のサポートを約束した。

交流戦７勝はセで巨人に次ぐ成績だが、リーグ最下位で球団ワーストの８３敗を上回るペース。球団創設９０周年のメモリアルイヤーは、残り７９試合に巻き返しをかける。（島尾 浩一郎）