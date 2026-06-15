第１０８回全国高校野球選手権大会北北海道大会（６月２５日開幕、エスコンフィールド北海道など）の組み合わせが決まった。春夏通じて８度の甲子園出場を誇る旭川龍谷は、２７日の初戦（２回戦）で春に敗れた旭川永嶺とのリベンジマッチに臨む。日米通算４３６７安打を放ったイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）と“同姓同名”の変則左腕・鈴木イチロー（３年）が、古豪を４１年ぶりの頂点に導く。

“投手イチロー”が、地区初戦敗退に終わった昨秋、今春の雪辱を果たし、北北海道に波乱を巻き起こす。「５１」の背番号と「Ｉ．ＳＵＺＵＫＩ」の名前が刻まれた練習着を身にまとい、ブルペンで力強い球を投げ込む左腕は「リベンジして、絶対に甲子園に行く」と意気込んでいる。

グラブをはめた右腕を高く上げ、三塁側に体を傾けながら投げるダイナミックなフォームが特徴だ。ソフトバンクなどで活躍した和田毅氏を参考に、出どころの見にくいフォームをつくり上げてきた。直球の最速は１３０キロながら、投球術で打者のタイミングを外すのが持ち味。６月上旬の練習試合・白樺学園戦では昨秋全道準Ｖの強豪に対し３失点で完投し、春に続いて背番号１０をつかみとった。

東京でカレー店を営むネパール出身の父・ジョーさんがイチロー氏のファンだったことが名前の由来だ。幼い頃は「名前負け」を気にする時期もあったが、今では「誰からもすぐに覚えてもらえる。自慢の名前です」と誇らしげ。同学年の中で五十音順に決まる練習着の背番号は偶然にも「５１」となり、「運命を感じますね」と思わず笑みがこぼれた。

小学生から続けてきた野球は、今夏限りで一区切り。大学に進学してマーケティングを学び、将来は父と同じく会社を経営するのが夢だ。「野球の父」と慕うイチロー氏の姿を生で見たことはないが、「活躍すれば、もしかしたらイチローさんに自分の存在を知ってもらえるかもしれない。そうなるように、悔いなく高校野球を終わりたい」。練習試合を含めて高校での通算安打は０本。打撃が苦手な鈴木イチローは、本職の投手で最後の夏を駆け抜ける。（島山 知房）

◆鈴木 イチロー（すずき・いちろー）２００８年４月１８日、東京都出身。１８歳。椎名町小２年時にホワイトユニオンズで野球を始める。明豊中では、軟式のクラブチーム・オール落合でプレー。旭川龍谷では２年秋に初めてベンチ入りした。好きなプロ野球球団はＤｅＮＡ。趣味はゲーム。１７７センチ、７８キロ。左投左打。家族は両親と弟２人。