女優の真矢ミキ（62）が14日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にVTR出演し、“追っかけ”をしていた憧れの女優にメッセージを送った。

この日のゲストは元宝塚月組男役トップスターの大地真央（70）。真矢は、大地に憧れて宝塚音楽学校に入学したほどで、ファン歴「45年以上」と言う。

自身も元宝塚歌劇団花組トップスターの真矢だが「自分がトップスターやっていた時に任せていただいた頃の歌ってそんなに出てこないんですけど、真央さんのは全部出てきます。トップじゃない頃のも全部」と言い、「大地さんの舞台を見に行って、それが一番勉強になったというか。大地さんの出番は何時何分だなって、そこだけ行くとか。そこから15分くらい出てらっしゃるなあとショーを見にいったり、どうしても見たい場面とか。そんなのやっていましたね」と振り返った。

「大地真央資料館というのができたら、私、館長をやらせていただきますってずっと言っているんです」と立候補も。

また、VTRで大地にメッセージを送ると「麗しの大地様」と呼び掛け、メールではいつも「普通に真央さんって書けなくて」、「麗しの」と付けると言い「普段、全然ハートとか全くつけない人間で、めっちゃさっぱりしているんです。文字だけみたいな。真央さんの時は（ハートマークで）赤い赤い」と笑った。さらに「ダジャレもきれいなお顔からスルスルスルスル出てきて、ギャップ萌えです。すみません。先輩に萌えとか言って本当にすみません。ありがたいことにお食事行かせてもらったり、お恥ずかしいのにお付き合いくださってありがとうございます」と感謝していた。

大地は中学卒業後の1971年に宝塚音楽学校に入学。1973年に59期生として宝塚歌劇団に入団。1982年に月組男役トップスターとなり、一時代を築いた。1985年に退団した。真矢は1979年に宝塚音楽学校に入学し、1981年に67期生として宝塚歌劇団に入団。1995年に花組トップスターとなり、1998年に退団した。

退団後、女優として活躍している2人だが、共演は19日公開の舘ひろし（75）主演の映画「免許返納！？」が初めてで、大地は「真矢さんとは時々お食事に行ったりしていますので、すぐにあうんの呼吸でお芝居ができ楽しく撮影できました」と言い、真矢も「15歳の時に宝塚で憧れた大地さんと初共演だから、心がざわついて凄い」と興奮気味に話している。