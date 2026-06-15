◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とオランダ（同8位）の初戦で、試合を中継するNHKに解説として登場。日本代表の先発メンバーについてコメントした。

前回22年カタール大会でABEMAなどの中継で“解説者デビュー”を果たし、独自ワード満載の解説が話題に。この日は午前4時からの中継に現地のスタジアムから出演し、「日本がね、この初戦でしっかり結果を出して次につなげてくれることを願ってます」と森保ジャパンへの期待を語った。

日本の先発メンバーについて聞かれると「前田さんが、僕はスタメンにならないと思っていたので。前田さんがスタメンになるということは多分守備をしっかりやっていきたいんだろうなという感じはします」とFW前田大然に言及。「前田さん、スーパーサブになると思ってました。守備での貢献をかなり期待しているんじゃないかなと思う」と森保一監督の意図を推測した。

今大会で“最高の景色”を目指す森保ジャパンについて「もちろん選手が優勝目指すのは当たり前だと思うんですけど…まず初戦が全てだと思ってる。1試合1試合決勝のつもりでやるだけ。ここからは1試合1試合が決勝です」と力強い言葉で鼓舞した。

また、自身の解説について振られると笑みを浮かべて「僕はあんまり目立たんようにしようかと思ってるんですけど。選手たちに思う存分目立ってもらって、僕は皆さんに面白がってもらえるように届けられたら」と抱負。日本のスタジオにいる元日本代表DF田中マルクス闘莉王氏から「圭佑目立たないとどうすんだっていう気持ちです」と突っ込まれると、「あっ闘莉王さん…ハハハ」と笑った。

＜日本代表の先発メンバー＞

▽GK 鈴木彩艶

▽DF 谷口彰悟、渡辺剛、伊藤洋輝

▽MF 佐野海舟、鎌田大地、久保建英、堂安律、中村敬斗

▽FW 上田綺世