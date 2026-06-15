「鬼プレスしてくれ！」「スタミナお化け頼むぞ」日本の28歳FWがオランダ戦でスタメン抜擢！ ファンから期待の声相次ぐ「前線から圧力かける気満々」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ第１節（Ｆ組）で、オランダ代表とアメリカのダラス・スタジアムで戦う。キックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。
日本のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）（C）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
この一戦で、快速アタッカーの前田大然が先発メンバーに名を連ねた。28歳FWのスタメン抜擢に、SNS上ではファンから以下のような期待の声があがっている。
「最初からフルスロットルってことか」
「スタートでシャドーに前田か、これは予想外」
「前田スタメン！ 鬼プレスしてくれ！」
「ハイプレスに期待したい」
「追っかけまわしてくれ」
「前半からプレッシャーかける感じか」
「ドゥムフリース対策かな」
「相手を追いかけ回しているのが目に浮かぶ」
「前田先発か。前線から圧力かける気満々じゃん」
「スタミナお化け頼むぞ！」
試合は日本時間で15日の５時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！
日本のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）（C）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
この一戦で、快速アタッカーの前田大然が先発メンバーに名を連ねた。28歳FWのスタメン抜擢に、SNS上ではファンから以下のような期待の声があがっている。
「最初からフルスロットルってことか」
「スタートでシャドーに前田か、これは予想外」
「前田スタメン！ 鬼プレスしてくれ！」
「ハイプレスに期待したい」
「追っかけまわしてくれ」
「前半からプレッシャーかける感じか」
「ドゥムフリース対策かな」
「相手を追いかけ回しているのが目に浮かぶ」
「前田先発か。前線から圧力かける気満々じゃん」
「スタミナお化け頼むぞ！」
試合は日本時間で15日の５時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！