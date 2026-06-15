「鬼プレスしてくれ！」「スタミナお化け頼むぞ」日本の28歳FWがオランダ戦でスタメン抜擢！ ファンから期待の声相次ぐ「前線から圧力かける気満々」【Ｗ杯】

「鬼プレスしてくれ！」「スタミナお化け頼むぞ」日本の28歳FWがオランダ戦でスタメン抜擢！ ファンから期待の声相次ぐ「前線から圧力かける気満々」【Ｗ杯】