北中米Ｗ杯の初戦のオランダ戦で先発メンバーに名を連ねた前田。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ第１節（Ｆ組）で、オランダ代表とアメリカのダラス・スタジアムで戦う。キックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。

　日本のスタメンは以下のとおり。

GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
16 渡辺　剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

MF／FW
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
10 堂安　律（フランクフルト／ドイツ）（C）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
 
　この一戦で、快速アタッカーの前田大然が先発メンバーに名を連ねた。28歳FWのスタメン抜擢に、SNS上ではファンから以下のような期待の声があがっている。

「最初からフルスロットルってことか」
「スタートでシャドーに前田か、これは予想外」
「前田スタメン！ 鬼プレスしてくれ！」
「ハイプレスに期待したい」
「追っかけまわしてくれ」
「前半からプレッシャーかける感じか」
「ドゥムフリース対策かな」
「相手を追いかけ回しているのが目に浮かぶ」
「前田先発か。前線から圧力かける気満々じゃん」
「スタミナお化け頼むぞ！」

　試合は日本時間で15日の５時にキックオフ予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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