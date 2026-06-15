「10番でキャプテンは格好良すぎるな」堂安律、オランダ戦に主将として先発！「４年前の活躍をもう一度！」「最高じゃないですか」の声【W杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループＦ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦する。
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）（C）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
強豪オランダとの重要な初戦に、上田や久保ら主力が先発する。
また、10番を背負う堂安がキャプテンとしてスタメン入り。SNS上では「ゲームキャプテンか！」「10番でキャプテンは格好良すぎるな」「マジでぶちかましてこい！」「腕章託されたか」「堂安キャプテン!?」「最高じゃないですか」「４年前の活躍をもう一度！」といった声が上がっている。
前回大会では２ゴールを挙げた堂安。今大会はどんなプレーを見せるのか。注目の一戦は日本時間６月15日５時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）（C）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
強豪オランダとの重要な初戦に、上田や久保ら主力が先発する。
前回大会では２ゴールを挙げた堂安。今大会はどんなプレーを見せるのか。注目の一戦は日本時間６月15日５時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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