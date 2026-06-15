◇カーリング 日本選手権最終日（2026年6月14日 横浜BUNTAI）

決勝が行われ、女子はSC軽井沢クが北海道銀行を7―6で下し、2大会ぶり2度目の優勝を果たした。2点を追う最終第10エンド（E）に3点を挙げる大逆転劇で、30年にフランス・アルプス地域で行われる次回五輪の日本代表決定戦の出場権を獲得。男子もSC軽井沢クが2大会連続12度目の優勝を果たし、大会史上初の男女アベックVを達成した。

スキップ上野美の最終投がハウスの中に止まると、アイスに立つ平均年齢23歳の4人は跳びはねて喜んだ。第1Eから一度もリードを奪えないまま迎えた最終E、相手のミスにつけ込んでコツコツと有利な状況をつくり、大逆転勝利。上野美は「諦めずにアイスを読んで、いいショットを決めようと思ったのが良かった」と喜んだ。

4月に17歳のリード川田がアカデミーから昇格し、10年バンクーバー五輪に出場したリザーブ小柳が加入。「コミュニケーションが取れる2人なので」（サード上野結）と結成2カ月の急造ながら、一体感は抜群だった。川田も「お姉さんたちが優しく声がけしてくれた」と感謝。若さ、勢いに実力も磨き、4年後の五輪へ突き進む。

《男子山口連覇に笑顔》昨年と同一カードとなった男子決勝は、SC軽井沢クがロコ・ソラーレを6―5で下して連覇。スキップ山口は「苦しい時間を過ごしたのでうれしい」と笑みを浮かべた。昨年12月の世界最終予選でミラノ・コルティナ五輪の出場権を逃したが、すぐに再始動。決勝では3―3の第6Eに1点をスチールし、主導権をたぐり寄せた。「メダルを目指す」という次回五輪に向けて、「まだ（実力は）日本で飛び抜けていない」と貪欲だった。