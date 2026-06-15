◇宮里藍サントリー・レディース最終日（2026年6月14日 兵庫県・六甲国際GC＝パー72）

首位で出た桑木志帆（23＝大和ハウス工業）が70で回り通算19アンダーで今季2勝目、通算5勝目を挙げた。桑木と2位の永井花奈（28＝ServiceNow）、大会終了時点のメルセデスランクにより河本結（27＝RICOH）、菅楓華（21＝ニトリ）、高橋彩華（27＝サーフビバレッジ）がAIG全英女子オープン（7月30日開幕、英国）の出場権を獲得した。

ウイニングパットを沈めた桑木は両手を上げほほ笑んだ。前半は1ボギーと苦しみ首位から陥落したが「全然動じなかった。最初から最後まで自分のプレーに集中できた」と焦らず、12、13番で連続バーディー。永井と首位に並んで迎えた16番パー3では2メートル強につけてバーディーで抜け出した。

手応えを感じる今季2勝目。「狙って獲れた優勝は初めて。うれしい」と感慨をにじませた。前週全米女子オープンでは14位と健闘。大舞台の経験を生かし、今回はAIG全英女子オープン出場権を獲得し、25日開幕の全米女子プロにも参戦する。元世界ランク1位で大会アンバサダーの宮里藍さんに「全然アメリカでも戦えるよ」と声を掛けられ「アメリカでも爪痕を残したい」と海外メジャーの戦いに視線を向けた。