◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）

元日本代表ＭＦ本田圭佑が現地からＮＨＫの中継に登場した。午前４時からの中継は本田のピンショットからスタート。「初戦が全てだと思ってる。１試合１試合が決勝」などとマジメなトーンで展望を語った。

前田大然の先発起用については「前田さんがスタメンにはならないと思っていた。守備をしっかりやりたいんだろうなと思った」と予想外としながらも起用の意図を推察した。さらに主将を務める板倉のことも「板倉さん」と呼び、４年前のＷ杯で話題となった選手への「さん」付けは健在だった。

アナウンサーに意気込みを問われると「あまり目立たないようにしようと思っている。選手たちに目立ってもらって、おもしろがってもらえるように」と選手優先の意向。ところが東京のスタジオから日本代表の先輩・闘莉王さんから「ケイスケ目立たないとどうするんだって気持ちです」と声をかけられると「トゥーさん？」とくだけた口調になり、笑顔をみせた。

さらに後輩にあたる元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんがピッチ中央からのリポートに立つと「チャンスあったらボール触れよ、曜一朗」と容赦なく要求。柿谷さんも無茶ぶりに苦笑いするしかなかった。