◆米大リーグ アスレチックス―ロッキーズ（１４日、米ネバダ州ラスベガス＝ラスベガスボールパーク）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１４日（日本時間１５日）、米ラスベガスで行われたアスレチックス戦に先発登板したが、初回からいきなり４安打を浴びて４点を失うまさかの立ち上がりとなった。

１回表にロッキーズはバッテリーを組む捕手のグッドマンが１９号２ランを放ち、２点を先取。菅野はリードをもらって初回のマウンドに上がった。初球からいきなりＡＢＳ（自動ボール・ストライク判定システム）チャレンジに成功してボールがストライクになったが、バトラーの打ち取った高々上がった打球を遊撃手のトーバーが捕球できず安打で先頭打者の出塁を許した。続くカーツには４球連続ボールで四球。無死一、二塁でソダーストロムに右中間への適時二塁打を浴びて１点差に迫られた。

さらに無死二、三塁とピンチは続き、４番のコルテスに右前へ２点適時打を浴びて、１アウトも奪えずに逆転を許した。５番のゲロフはＡＢＳで再びボールがストライクになって見逃し三振。ハイムに右前安打を浴びて１死一、三塁と再び得点圏に走者を背負い、マンシーの左犠飛でさらに１点を失った。

この日は、アスレチックス傘下マイナー３Ａ「ラスベガス・アビエイターズ」の本拠地球場での試合。アスレチックスが２８年から本拠地をラスベガスに移転することを予定しているため、８〜１０日（同９〜１１日）のブルワーズ３連戦、１２〜１４日（同１３〜１５日）のロッキーズ３連戦をラスベガスの同球場で開催し、菅野がマウンドに立った。

今季ロッキーズに加入した菅野は、この試合が１４試合目の登板。試合前の時点で６勝４敗、防御率４・０８をマークし、地区最下位のチームの中で存在感を示している。前回登板の９日（同１０日）の本拠地・カブス戦では６回途中６安打３失点で自身２連勝となる６勝目をつかんだ。