開催：2026.6.15

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 2 - 4 [マーリンズ]

MLBの試合が15日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとマーリンズが対戦した。

パイレーツの先発投手はポール・スキーンズ、対するマーリンズの先発投手はマックス・マイヤーで試合は開始した。

2回表、5番 エリベルト・エルナンデス 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでマーリンズ得点 PIT 0-1 MIA、8番 ジョセフ・マック 3球目を打ってセンターへのホームランでマーリンズ得点 PIT 0-2 MIA

4回裏、7番 ジェーク・マングム 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 1-2 MIA

8回表、3番 カイル・ストワーズ 初球を打ってセカンドへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 PIT 1-3 MIA、4番 イグゼイビアー・エドワーズ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 PIT 1-4 MIA

9回裏、3番 ブライアン・レイノルズ 初球を打ってセンターへのホームランでパイレーツ得点 PIT 2-4 MIA

試合は2対4でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのマックス・マイヤーで、ここまで7勝0敗0S。負け投手はパイレーツのポール・スキーンズで、ここまで6勝6敗0S。マーリンズのフェアバンクスにセーブがつき、3勝3敗9Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-15 04:20:25 更新