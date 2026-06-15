FIFAワールドカップ（W杯）で多様なルーツを持つ選手たちが、各国代表の力関係を変えようとしている。日本が今大会の1次リーグで対戦するチュニジアのMFラニ・ケディラ（32）もその一人だ。

チュニジア人の父とドイツ人の母を持ち、兄のサミはレアル・マドリードなどで活躍し、ドイツ代表としても14年ブラジル大会優勝に貢献したMFだった。ドイツでは年代別代表に選出されるも、A代表入りはかなわず。チュニジアからの度重なる説得に応じ、ついに今大会直前の3月にFIFAも代表変更申請を承認して初招集された。

ケディラは豊富な運動量とフィジカルを生かしたボール奪取に優れた中盤の門番。ドイツ1部で多くの日本人選手としのぎを削ってきた。加入5年目を迎えた同1部ウニオン・ベルリンでは不動のレギュラーとして活躍。今季は32試合で、キャリアハイの5得点2アシスト。円熟味を増したMFが1次リーグ第2戦というヤマ場で日本の前に立ちはだかる。

◇ラニ・ケディラ 1994年1月27日生まれ、ドイツ・シュツットガルト出身の32歳。シュツットガルトの下部組織からトップ昇格。その後はライプチヒ、アウクスブルクを経て21年にウニオン・ベルリンに加入。年代別のドイツ代表でプレーしていたが、26年3月にチュニジア代表に変更。3月のハイチ戦で代表デビュー。1メートル89、86キロ。利き足は右。