Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ西野奨太（２２）が、Ｊ１復帰へ、チームをけん引していく。Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグでゲームキャプテンを務めた西野が、１４日までに本紙の単独取材に答えた。リーグ最終の磐田戦で痛めた右肩も順調に回復し、８月の新シーズンに向け、準備を進めている。センターバックとして主軸を務めたが、Ｊ２での活躍には満足せず、上を目指して態勢を整えていく。（取材・構成 砂田 秀人）

５月２３日の磐田戦で右肩を脱臼した西野。取材時は右手をつった状態も、明るい表情で、８月に始まる戦いへの思いを語った。

「ハーフシーズンは、最初と最後でチームの出来や意識が全く違っていた。来季に向けてものすごく良い時間になった。ただ今のままでは優勝やＪ１昇格にたどり着けるかと言ったら、まだ足りない。オフ期間の取り組みとキャンプでの過ごし方で、完成されたチームに持っていければ」

２月に始まったリーグ戦では１７試合に出場。主将を置かないチーム方針の中、先発した１６試合でキャプテンマークを巻いた。開幕時、２１歳で任された大役。葛藤は少なからずあった。

「このチームにはＪ２の中でもトップレベルで経験のある選手たちが集まっている。その中で１年くらいしか試合に出ていない自分に付いてきてくれるかなと。最初はただ、キャプテンマークを巻いてるだけだなっていう感覚だった」

不安を拭い去るため、日頃の行いから変えた。

「まず自分らしくいようと。ピッチ外では変に飾らず、ありのままで。ピッチでは、練習から球際や体を張るところを毎回１００％でやるしかないと。一日一日の積み重ねで、自分らしい先頭に立つスタイルが定まった。個人で頑張っていたところから全体を見られるようにもなって。すごく成長させてもらった」

心身とも進化し、向かう新シーズンへ、更なる向上の必要性を視野に入れた。

「ハーフシーズンの自分の出来には全く満足してない。特に前半はキャプテンマークに気持ちを引っ張られ過ぎていたかなと。徐々に慣れてからはまずまずのプレーはできたかなとは思うけど、もっと攻守において存在感を出して、（宮沢）裕樹さんのように攻守とも賢くできる選手にならないと。正直言うと、Ｊ２で活躍するのが自分の目標ではない。その先を見たときに、本当にまだまだっていう思いしかないから」

Ｊ１昇格、そして目標の日本代表入りへ。西野が２６―２７シーズンでより質の高いプレーを見せていく。