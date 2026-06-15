W杯北中米大会

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、ワールドカップ（W杯）北中米大会の初戦でオランダと激突する。試合開始1時間20分前にスタメンが発表され、直近のアイスランド戦でスタメンから外れていた男が名を連ね、深夜のファンも沸いている。

午前3時40分過ぎ。日本サッカー協会は公式Xでスタメンを発表した。GK鈴木彩艶のほか、久保建英、堂安律、佐野海舟らが名を連ねた。さらに5月のアイスランド戦でスタメンから外れていた前田大然の名前もあった。

日本ファンからは「色々仕掛けてきてるな」「やはり隠してた大然出してきたか」「これは前半の前田の鬼プレスがどこまでささるかがカギだな」「前田はシャドーが1番いい」「前田の鬼プレス、カウンター、期待大！」などと注目していた。

生中継するNHKでは、直前の森保監督のインタビューが公開され、前田について「彼の機動力、スピードをもって、守備ではプレッシャーをかける、攻撃では縦に速い攻撃を仕掛けるというところでチームに貢献してほしいし、彼の良さを出してほしい」と期待していた。



（THE ANSWER編集部）