メイショウタバルで宝塚制覇…レース後のインタビューが面白い

中央競馬の上半期を締めくくるG1・宝塚記念が14日、阪神芝2200メートルで行われた。発走約20分前の大雨で馬場が悪化する中、メイショウタバル（牡5、石橋）が連覇を達成。騎乗した57歳の武豊騎手がレース後のインタビューで残した“語録”に、ファンの賛辞が殺到している。

発走約20分前に突然、大雨が降りだして馬場は良から一気に重に悪化。阪神競馬場が騒然となる中、運命のゲートが開いた。逃げると見られていた武豊とメイショウタバルは2番手から。直線でコスモキュランダをかわして先頭に立つと、史上初の春古馬3冠を狙ったクロワデュノールの猛追をしのいだ。

馬場が渋るのは大歓迎で、メイショウタバルにとっては恵みの雨だった。前オーナーの松本好雄氏が、昨年8月に死去。レース後、中継したフジテレビ系のインタビューで武豊は「嬉しい、本当に嬉しい。（突然の雨は）嫌な気持ちではなかった。おそらく天国から松本会長が降らせてくれたのかなと思う」と話した、

さらに「秋にも楽しみが広がるのではないでしょうか？」という質問に「胸を張ってフランスに行けると思います」とまだ日本馬の制覇がない仏G1、凱旋門賞への挑戦を明らかにした。また、安田記念をシックスペンスで制してJRA・G1史上最年長勝利を飾った翌週、すぐに記録を更新したことにも「ようやくピークが来たみたいで。遅咲きでした」と笑みを浮かべた。

X上のファンからは言葉選びに「レジェンド格好良くて面白い！」「武豊のコメント力は唯一無二。興奮冷めやらぬ中での勝利ジョッキーインタビューでこの名文は本当にすごい」「全てに華があるよね」「もうね、役者が違うのよ」「これ以上の勝利騎手インタビューを今後聞ける気がしない」と絶賛の言葉が並んだ。



（THE ANSWER編集部）