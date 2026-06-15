◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本―オランダ（１４日・ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）１４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、初戦で同８位のオランダと激突する。

森保一監督は会場に到着時のインタビューで「まずはやれることの準備はやってこれた。選手は思いきってプレーしてほしい」。強豪のオランダについて「まずは攻撃のタレント、いいタレントがそろっているチームですので、いい守備をして攻撃につなげることをやっていかなければいけないと思っている」と話した。

ＭＦ前田大然（セルティック）が先発に抜てきされた。指揮官は「彼も機動力、スピードをもって守備でプレッシャーをかける、攻撃では縦に速い攻撃を仕掛けるところで貢献してほしいし、彼の良さを出してほしい」と期待した。

新主将ＤＦ板倉滉（アヤックス）は「いよいよ来たなという思い。僕たちはいい準備をしているし、できること全部やってきた。自信を持ってピッチに立つだけ」と集中。オランダはについて「個々の能力だったりチャンスメイクする力はあると思うが、その分、隙もいっぱいあると思う。突きたい。自分たちがやれることは全て準備してきたと思う。残り少ない時間、いい一体感を作っていければ」と力を込めた。