サッカーの元イングランド代表のデビッド・ベッカムが日本時間14日、自身のインスタグラムを更新し、俳優トム・クルーズとの2ショットを公開した。2人は、13日（現地時間12日）に開催されたサッカーワールドカップ北中米3カ国大会のグループステージ・グループDの「米国－パラグアイ」を観戦した。妻のビクトリアも加わった後ろ姿の3ショットも披露している。



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米ロサンゼルスのSoFiスタジアムでの画像を掲載。試合は4-1で米国が勝利しており「アメリカでのワールドカップ開幕戦としては最高のスタートでした…ポチェッティーノ監督とアメリカ代表、おめでとうございます」と祝福した。



インスタには観客で埋め尽くされたスタジアムや開幕セレモニーの様子も掲載。「スタジアムにこんなにたくさんの熱狂的なファンが集まっているのを見られて本当にうれしいです」と喜んだ。



この日は試合前に「ハリウッドの殿堂」入り式典にも出席していた。インスタには、ハリウッドの歩道に名前入りの星形のプレートを埋め込む様子などを掲載。「一生忘れない日…ありがとう」と感謝した。



式典にはトムも出席。ベッカムはトムを含む友人や家族に感謝した上で「ロサンゼルスは私にとって特別な場所です…アメリカにおけるサッカーの可能性を夢見てここに来ました…私が愛するスポーツの発展に貢献してきたことを認めてもらえることは、本当に大きな意味があります。ワールドカップがアメリカで開幕する日に祝うことができて、素晴らしいです。」と万感の思いをつづっていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）