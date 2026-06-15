「いくぞゴラァァァァァ！！！」初戦の５時間前に…39歳日本代表DFが魂の投稿！ オランダ戦へ闘志全開【W杯】
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。運命の初戦を前に、39歳のベテランDF長友佑都が熱いメッセージを発信した。
長友は試合キックオフの５時間前、自身のXを更新。「いざ出陣。日本の皆んな、いくぞゴラァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ！！！！！ 」と投稿。５大会連続５度目のワールドカップに臨む大ベテランが、気持ちのこもった言葉で日本中を鼓舞した。
８大会連続８度目の出場となる森保ジャパン。FIFAランキング18位の日本に対し、オランダは８位と格上の相手だ。日本は強豪国から勝点を奪えるか。百戦錬磨の長友も、大舞台へ闘志を燃やしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”
長友は試合キックオフの５時間前、自身のXを更新。「いざ出陣。日本の皆んな、いくぞゴラァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ！！！！！ 」と投稿。５大会連続５度目のワールドカップに臨む大ベテランが、気持ちのこもった言葉で日本中を鼓舞した。
８大会連続８度目の出場となる森保ジャパン。FIFAランキング18位の日本に対し、オランダは８位と格上の相手だ。日本は強豪国から勝点を奪えるか。百戦錬磨の長友も、大舞台へ闘志を燃やしている。
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