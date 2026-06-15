「11人中10人は大方の予想通り」「やはり隠してた」森保Jのオランダ戦先発に反響！「中田も長友も先発じゃない初めての試合だ」【W杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのF組１節で、オランダ代表と米国テキサス州のダラス・スタジアムで相まみえる。この一戦を前にスターティングメンバーが発表され、以下の11人が名を連ねた。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）（C）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
遠藤航の離脱を受け、新主将に就任した板倉滉はベンチスタートで、堂安律がゲームキャプテンを務める。このメンバーを伝えた日本代表公式Xの投稿に次のような声が続々と寄せられている。
「やはり隠してた大然出してきたか」
「11人中10人は大方の予想通り、最後の1枠は大然！」
「伊東純也、後半からか〜」
「オランダが疲れたところに、伊東選手のスピードを生かして」
「切り札純也で暴れてもらうしかない」
「W杯で日本が中田英寿も長友佑都も先発じゃない初めての試合だ」
「冨安がスタメンじゃないのが不安ではある」
「板倉、冨安はスタメンじゃないのか」
「サブのメンバーも層が厚くて安心感がある！」
森保体制８年で確実に層を高めた日本代表は、難敵オランダを撃破なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）（C）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
遠藤航の離脱を受け、新主将に就任した板倉滉はベンチスタートで、堂安律がゲームキャプテンを務める。このメンバーを伝えた日本代表公式Xの投稿に次のような声が続々と寄せられている。
「やはり隠してた大然出してきたか」
「11人中10人は大方の予想通り、最後の1枠は大然！」
「伊東純也、後半からか〜」
「オランダが疲れたところに、伊東選手のスピードを生かして」
「切り札純也で暴れてもらうしかない」
「W杯で日本が中田英寿も長友佑都も先発じゃない初めての試合だ」
「冨安がスタメンじゃないのが不安ではある」
「板倉、冨安はスタメンじゃないのか」
「サブのメンバーも層が厚くて安心感がある！」
森保体制８年で確実に層を高めた日本代表は、難敵オランダを撃破なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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